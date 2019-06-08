У Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер, – врач скорой помощи

У журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого недавно в Москве задержали российские силовики, сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер.

Это рассказал врач скорой помощи, который осмотрел Ивана Голунова в полиции, информирует Медуза.

Скорую помощь Голунову вызвали после того, как ему стало плохо в полиции.

Врач сказал, что Голунова необходимо отправить в больницу, чтобы сделать рентген, однако полиция отказала журналисту в госпитализации.

Напомним, что журналиста-расследователя Голунова задержали в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него наркотики. После задержания 16 часов не позволяли обратиться к адвокату и применяли силу. В частности, Голунов заявлял, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских наступил ему ногой на грудь. Вызвать скорую помощь ему не позволили. Кроме того, полиция долго отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не притрагивался к наркотикам.

Голунова официально обвинили в покушении на сбыт наркотиков и ему грозит до 20 лет заключения.

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