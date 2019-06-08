Третья страна Европы запустила мобильную связь 5G

Компания Vodafone запустила мобильную связь стандарта 5G в 5 крупных городах Италии. Италия стала третьей европейской страной, где заработала сеть мобильной связи нового поколения.

Об этом сообщается на сайте Vodafone-Italia, передает Укринформ.

«Vodafone объявляет о запуске в Италии 5G, сети которого охватила первые 5 городов: Милан и 28 муниципалитетов в столичном регионе, Рим, Турин, Болонья и Неаполь», – говорится в сообщении.

Также компания сообщает о намерении охватить до 2021 года 5G 100 итальянских городов и основные туристические курорты страны.

Как сообщалось, первой страной в Европе, где был запущен мобильная связь в стандарте 5G, стала Швейцария. На прошлой неделе технология беспроводной связи пятого поколения была запущена в Великобритании.

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