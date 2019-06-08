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Новости » Мир 8 июня, 2019, 0:06
Трамп с Макроном обсудили ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нормандии в четверг 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Об этом сообщает Associated press, передает Прямой.

После празднования годовщины операции «Оверлорд» лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.

Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Также отмечается, что Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.

Известно, что Трамп преуменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном относительно его ядерной программы.

Напомним, Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция.
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ФранцияУкраинановости мираСШАДональд ТрампЭммануэль Макрона
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2019-06-08 01:03 :40