Трамп с Макроном обсудили ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нормандии в четверг 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
Об этом сообщает Associated press, передает Прямой.
После празднования годовщины операции «Оверлорд» лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.
Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
Также отмечается, что Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.
Известно, что Трамп преуменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном относительно его ядерной программы.
Напомним, Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция.