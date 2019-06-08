Ситуация с захваченным Крымом может решиться после Путина. Но это будет сложно, – эксминистр обороны Британии

Ситуация с захватом Крыма очень похожа на оккупацию советскими войсками стран Балтии в 1940 году.

Такое мнение высказал бывший председатель комитета по вопросам разведки и безопасности в британском правительстве и эксминистр обороны сэр Малкольм Рифкинд, передает УНИАН.

«Я не могу делать прогнозы, сколько лет уйдет на решение вопроса Крыма. За три года до того, как развалился Советский Союз, никто не думал, что такое произойдет. Ситуация похожа на оккупацию Советским Союзом Латвии, Литвы и Эстонии – и они были его частью. Великобритания, США и ряд стран отказались признавать законность оккупации», – напомнил Рифкинд.

Он напомнил, что Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев проводили переговоры и искали точки взаимопонимания. «Я не наивный, я не говорю, что надо садиться за стол переговоров с Путиным. Надо, чтобы Путина заменил новый российский лидер. Если он будет умным, и его администрация захочет установить отношения с украинской властью, то следующим шагом может стать всеобщий референдум, на котором проголосует все население Крыма.

Но это будет очень сложно. Предположим, что Путин больше не руководит, российское правительство позволит Донбассу стать снова частью Украины, наивно предположим, что однажды российское правительство попытается найти компромисс, и Украине придется отвечать. Никакие переговоры не могут завершиться тем, что одна сторона получает все 100%, а другая сторона получает 0%, потому что это означает абсолютное поражение», – добавил бывший британский чиновник.

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