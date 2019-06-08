Студентов Гарварда не телепортируют: новая команда не имеет кадрового потенциала, – Михальчишин

У команды Президента Владимира Зеленского нет кадрового потенциала для решения государственных вопросов. Они питают иллюзии, что в парламент телепортируют выпускников Принстона, Оксфорда или Кембриджа.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK рассказал политик, эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.

Политик уверен в том, что в Украине, Израиле, Бразилии или Анголе дураков не так много, но они чрезвычайно грамотно расставлены: в парламенте, правительстве, министерствах, поэтому такое впечатление, что их так много и они всем управляют.

«Здесь мы подходим к глобальной проблеме кадровой политики. Вот новая команда для нас является загадкой не потому, что они такие гениальные в плане политтехнологий, а на самом деле стоит вопрос глобального порядка. У них нет кадрового потенциала, который необходим для адекватного решения вопросов, которые стоят перед страной», – считает г-н Михальчишин.

Он отметил, что если представители Зеленского считают, что нынешний парламент плохой, то не надо питать иллюзий, что через полтора месяца в парламент телепортируют выпускников Принстона, Оксфорда или Кембриджа.

«Вы получите такой же набор уродов, мерзавцев, негодяев, некомпетентных людей, которые будут саботировать, лоббировать свои интересы и заниматься самопиаром. Что вы будете делать тогда – это большая загадка. К этому надо быть готовым и сказать честно, что страна стоит перед глобальным кадровым голодом и здесь нужно учитывать каждую светлую голову на плечах, а не показывать, что кто-то умнее, а другие глупее», – убежден г-н Михальчишин.

В то же время представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус прокомментировал, что нет никаких иллюзий и неоправданных надежд.

«Пройдут выборы, и я верю, что с новым парламентом возможно будет непросто, но точно лучше чем с действующим в силу того, что он не принимает решений», – сказал господин Герус.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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