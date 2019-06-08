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Новости » Спорт 8 июня, 2019, 22:32
Сергей Стаховский вышел в финал квалификации теннисного турнира ATP в Штутгарте

Вторая «ракетка» Украины Сергей Стаховский преодолел стартовый раунд квалификации на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Штутгарте (Германия) с призовым фондом €630 800.

За выход в финал отбора посеянный под седьмым номером Сергей Стаховский (№ 111 в рейтинге ATP) одержал победу над испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом (№ 150) – 6:3, 6:4.

Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетного поединка в целом продолжались 1 час и 20 минут.

Счет в очных встречах соперников стал 2:0 в пользу 33-летнего киевлянина.

Добавим, что путевку в основную сетку турнира Сергей Стаховский разыграет с победителем матча Брэйден Шнур (Канада, № 106) – Виктор Галович (Хорватия, № 194).
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