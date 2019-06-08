Самопомощь объявила двадцатку избирательного списка

Партия «Самопомощь» Андрея Садового объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

«Самопомощь» провела съезд 8 июня, на котором представила первую пятерку кандидатов в народные депутаты, передает Общественное телевидение.

В пятерку лидеров вошли:

председатель партии и мэр Львова Андрей Садовый;

депутат Одесского горсовета от партии «Самопомощь» Ольга Квасницкая;

участница ОО «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик;

депутат Харьковского облсовета от партии «Самопомощь» Татьяна Бедняк.

вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

Первую пятерку определил политсовет партии. Остальных фамилий в списке определяли на внутрипартийных праймериз. 30 процентов пришлось на действующих депутатов фракции, 30 процентов – на региональных лидеров «Самопомощи» и 30 процентов на кандидатов, которые не входят в партию.

Номер 6 в списке – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин,

7 – действующий депутат, лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк;

8 – предприниматель, основатель торговой марки «Моршинская» Николай Кмить;

9 – действующая депутат «Самопомощи» Татьяна Острикова;

10 номер списка – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Следующая десятка избирательного списка:

11. Игорь Косован, проповедник, пастор

12. Роман Семенуха, народный депутат от «Самопомощи»

13. Руслан Хомич, председатель Ассоциации фермеров Волыни

14. Олег Лаврик, народный депутат от «Самопомощи»

15 Мария Яковлева, генеральный директор ООО «Укрнафтагазэнерго»

16. Андрей Дмитриев, херсонский предприниматель, депутат областного совета

17. Вячеслав Кущинский, юрист, руководитель Полтавского отделения «Самопомощи»

18. Любомир Зубач, народный депутат от «Самопомощи»

19. Юрий Акуленко, председатель фракции «Самопомощь» в Днепровском городском совете

20. Руслан Сидорович, народный депутат от «Самопомощи».

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