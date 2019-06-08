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Новости » Политика 8 июня, 2019, 16:36
Самопомощь объявила двадцатку избирательного списка

Партия «Самопомощь» Андрея Садового объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

«Самопомощь» провела съезд 8 июня, на котором представила первую пятерку кандидатов в народные депутаты, передает Общественное телевидение.

В пятерку лидеров вошли:

  • председатель партии и мэр Львова Андрей Садовый;
  • депутат Одесского горсовета от партии «Самопомощь» Ольга Квасницкая;
  • участница ОО «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик;
  • депутат Харьковского облсовета от партии «Самопомощь» Татьяна Бедняк.
  • вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

Первую пятерку определил политсовет партии. Остальных фамилий в списке определяли на внутрипартийных праймериз. 30 процентов пришлось на действующих депутатов фракции, 30 процентов – на региональных лидеров «Самопомощи» и 30 процентов на кандидатов, которые не входят в партию.

Номер 6 в списке – ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин,

  • 7 – действующий депутат, лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк;
  • 8 – предприниматель, основатель торговой марки «Моршинская» Николай Кмить;
  • 9 – действующая депутат «Самопомощи» Татьяна Острикова;
  • 10 номер списка – вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
  • Следующая десятка избирательного списка:
  • 11. Игорь Косован, проповедник, пастор
  • 12. Роман Семенуха, народный депутат от «Самопомощи»
  • 13. Руслан Хомич, председатель Ассоциации фермеров Волыни
  • 14. Олег Лаврик, народный депутат от «Самопомощи»
  • 15 Мария Яковлева, генеральный директор ООО «Укрнафтагазэнерго»
  • 16. Андрей Дмитриев, херсонский предприниматель, депутат областного совета
  • 17. Вячеслав Кущинский, юрист, руководитель Полтавского отделения «Самопомощи»
  • 18. Любомир Зубач, народный депутат от «Самопомощи»
  • 19. Юрий Акуленко, председатель фракции «Самопомощь» в Днепровском городском совете
  • 20. Руслан Сидорович, народный депутат от «Самопомощи».

 

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2019-06-08 18:02 :02