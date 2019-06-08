Саакашвили заявил, что его партия самостоятельно пойдет на выборы в Верховную Раду

Партия Михеила Саакашвили «Рух нових сил» идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Посмотрев на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти «договорняки», на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше запятнал свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», – говорится в обращении.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других – идеями, драйвом и энергией.

«Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем, как и раньше, выбирать из разных сортов, извините, дерьма», – отметил экс-председатель Одесской ОГА.

Напомним, 4 июня вечером Кличко в видеообращении в Facebook заявил, что партия «УДАР Виталия Кличко» намерена участвовать в досрочных парламентских выборах и предлагает объединить усилия политической команде Саакашвили. Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «УДАР». «Предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии «УДАР». А Саакашвили предлагаю стать председателем партии», – сказал он.

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