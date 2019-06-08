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Новости » Политика 8 июня, 2019, 17:10
Рахманин присоединился к команде «Голоса» Вакарчука

Известный журналист, первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели» и автор программы «Игра в классику» на телеканале ZIK Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука «Голос».

Об этом сообщают источники Украинской правды.

В то же время координатор волонтерской программы в партии «Голос» Николай Выговский сообщил в субботу, что Рахманин «присоединился к команде».

«Сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране», – цитирует журналиста партия на странице в Фейсбуке.

Ранее телеведущий Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные выборы в ВР в списках партии Святослава Вакарчука «Голос».

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парламентские выборывыборыСергей Рахманинновости Украиныновости политикиСвятослав ВакарчукГолос
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2019-06-08 18:01 :28