Притула идет на парламентские выборы

Телеведущий Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные выборы в ВР в списках партии Святослава Вакарчука «Голос».

Об этом украинский шоумен сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Я баллотируюсь в парламент по спискам партии «Голос», – сказал Притула.

Он также объяснил, почему с этой партией.

«Я хотел бы быть полезным этой стране и людям... Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, чтобы потом меня не грызла совесть», – добавил телеведущий.

Также он заявил, что эта информация сегодня будет подтверждена на съезде партии.

Напомним, музыкант Святослав Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии «Голос», а вот другие люди в нем приятно удивят.

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