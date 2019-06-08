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Новости » Общество 8 июня, 2019, 12:10
Приложениям нет: Facebook запретил устанавливать свои приложения на новые смартфоны Huawei

Американская компания Facebook Inc запретила устанавливать свои приложения на новые смартфоны китайской компании Huawei Technologies Co Ltd.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, запрет вводится на предварительное установление продуктов компании Facebook, а именно соцсети Facebook, WhatsApp и Instagram, на новых смартфонах Huawei.

Однако пользователи, которые уже имеют смартфоны китайской компании Huawei, смогут и в дальнейшем использовать приложения Facebook и получать обновления.

Отмечается, что такой шаг Facebook ослабляет перспективы на продажи смартфонов Huawei, которые были крупнейшим источником дохода для китайской компании благодаря активному росту продаж в странах Европы и Азии.

Напомним, ранее американская компания Google прекратила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei Technologies Co Ltd. Huawei внесли в список компаний, поставки для которых США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, которое запрещает правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности.

 
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2019-06-08 13:05 :42