Премьер-министром Молдовы избрали проевропейскую Майю Санду

Лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду избрали премьер-министром Молдовы.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsmaker.
За соответствующее решение проголосовал 61 депутат. Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе стал вице-премьером и министром внутренних дел.
Министром иностранных дел и европейской интеграции выбрали Нику Попеску.
Депутаты из проевропейского блока ACUM (куда принадлежат партии Санду и Нэстасе), а также Партии социалистов, 8 июня подписали коалиционное соглашение, по которому разделили должности спикера парламента и председателя правительства, и договорились о еще ряде решений.
После того, как депутаты избрали руководство парламента, появилось срочное решение Конституционного суда, который признал неконституционным избрание, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.
Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента истек 7 июня.
Однако депутаты приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством.
В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду.
В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.
Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.