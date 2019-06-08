Послы стран G7 оценили решение КС о неконституционности е-декларирования активистов

Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине», – говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

Напомним, 27 марта 2017 года экс-президент Петр Порошенко подписал изменения к закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Еврокомиссар Иоганнес Ган сделал крайне жесткое заявление в связи с требованием о е-декларирования для активистов. Ган обвинил Киев в невыполнении собственных обещаний.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

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