Партия Смешко объявила первую десятку из списка в Верховную Раду
Партия «Сила и честь» Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.
«Сила и честь» провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты, передает 24 канал.
В первую десятку списка партии «Сила и честь» вошли:
- Игорь Смешко, председатель партии «Сила и честь», доктор технических наук, профессор, генерал-полковник
- Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции
- Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа
- Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере
- Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник
- Ольга Романюк, кандидат экономических наук
- Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике
- Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель «Координационного центра помощи участникам АТО»
- Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант
- Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ДФС.
«Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции», – заявил Смешко. И подчеркнул: «Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины».
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.