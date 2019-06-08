Партия Смешко объявила первую десятку из списка в Верховную Раду

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

«Сила и честь» провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты, передает 24 канал.

В первую десятку списка партии «Сила и честь» вошли:

Игорь Смешко, председатель партии «Сила и честь», доктор технических наук, профессор, генерал-полковник

Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции

Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа

Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере

Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник

Ольга Романюк, кандидат экономических наук

Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике

Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель «Координационного центра помощи участникам АТО»

Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант

Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ДФС.

«Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции», – заявил Смешко. И подчеркнул: «Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины».

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