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Новости » Политика 8 июня, 2019, 13:16
Партия Смешко объявила первую десятку из списка в Верховную Раду

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

«Сила и честь» провела съезд 8 июня, на котором представила первую десятку кандидатов в народные депутаты, передает 24 канал.

В первую десятку списка партии «Сила и честь» вошли:

  • Игорь Смешко, председатель партии «Сила и честь», доктор технических наук, профессор, генерал-полковник
  • Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции
  • Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа
  • Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере
  • Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник
  • Ольга Романюк, кандидат экономических наук
  • Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, специалист по макроэкономике
  • Ирина Сысоенко, юрист, народный депутат, соучредитель «Координационного центра помощи участникам АТО»
  • Владимир Тимошенко, государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант
  • Анатолий Макаренко, экономист, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины и экс-заместитель председателя ДФС.

«Главная задача – восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы все устали от того, что лучшие патриоты отдают свои жизни. Надо прекратить войну, но не путем капитуляции», – заявил Смешко. И подчеркнул: «Мы провозгласили, что партия должна быть гимном среднего класса Украины».

 
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2019-06-08 18:02 :53