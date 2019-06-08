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Новости » Политика 8 июня, 2019, 9:40
Основания для роспуска ВР все-таки есть, – Безсмертный объяснил, где произошел сбой

Основания для роспуска Парламента есть. Но чтобы не было дискуссий, нужно было соблюсти процедуры, провести консультации и положить на стол безупречный документ.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил украинский дипломат и политик, председатель партии «Рух +380» Роман Безсмертный.

Господин Безсмертный считает, что указ Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады критикуют именно за то, что он очень плохо прописан и вина в этом лежит на безответственном отношении юридического отдела Администрации Президента.

«Проблема в том, что основания для роспуска Парламента есть. Нужно было соблюсти процедуры и провести согласно регламенту все консультации и положить на стол безупречный документ. Это можно было сделать. Но делается минимум усилий, что порождает дискуссию среди экспертов в вопросе о конституционности этого документа», – отметил политик.

В частности, по его словам, для того, чтобы в стране все было должным образом, на должности нужно брать специалистов,  начиная от полицейских до руководителей юридической службы в АП.

«Тогда оно будет выглядеть как лялечка и не будет этих дискуссий и возражений. А так, когда мы поиздевались над государственным аппаратом, полицейскими, разогнали тех юристов, которые работали, то что мы хотим сейчас иметь? Мы имеем то, что заслуживаем. Им нужно было обратиться к специалистам и выписать закон, для этого не нужно было прилагать так много усилий», – прокомментировал Бессмертный.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

 
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Роман БессмертныйНарод противновости Украиныроспуск парламентановости политики
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2019-06-08 13:07 :13