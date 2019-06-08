Опасный фрукт: в Израиле преступник, вооруженный авокадо, ограбил два банка

В Израиле 47-летний мужчина с помощью авокадо, которое он выдал за гранату, ограбил два банка. Из двух отделений преступник вынес 30 тысяч шекелей (около 8300 долларов).

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Общественное.

Грабитель по одной схеме ограбил два отделения местного Postal Bank в городе Беершеба: он заходил в банк и приказывал работникам учреждения открыть кассу и передать ему деньги, угрожая взорвать «гранату» в случае неповиновения.

Внимание полиции привлек черный предмет, который грабитель выдавал за гранату – как оказалось, это было авокадо, окрашенное в черный цвет.

Полиция поймала грабителя, отследив его мобильный телефон. Им оказался 47-летний житель юга страны, который ранее уже отсидел три года в тюрьме за ограбление.

Напомним, в Германии радары засекли «голубя-нарушителя», который превысил скорость.

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