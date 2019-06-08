Нацполиция закупилась автомобилями на 182 миллиона гривень

Национальная полиция Украины 28 мая по результатам тендера заказала ООО «Еврокар» легковых автомобилей на 181,90 млн гривень.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает Экономическая правда со ссылкой на Наши деньги.

В этом году поставят 450 авто спецназначения Евро-5 2019 года выпуска со светодиодной панелью-балкой «Стрела Ultra Slim 118-84Led» и радиостанцией «Motorola DM 1400».

В частности, планируется купить 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тыс гривень, 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тыс гривень и 250 белых седанов Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тыс гривень.

На сайте «Еврокара» они дороже: Octavia стоит 472 тыс гривень, а Rapid – 405 тыс гривень.

Кроме того, в мае Управление автомобильного транспорта Донецкой ОГА купило у другой фирмы такую же Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тыс гривень.

Гарантийный срок на автомобили и дополнительное оборудование составляет два года.

Сумма сделок на 3% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 188,17 млн гривень.

ООО «Форвард Автоцентр» не допустили к аукционам из-за отсутствия копии договора с производителем о предоставлении полномочий участнику поставлять Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Конкурентами были ООО «Спец-Ком-Сервис» Михаила Городовых и Сергея Калюша, а также ООО «Нико Прайм Мегаполис» или ООО «Нико Авант».

Последние две компании принадлежат ООО «КУА «Ковін Капитал» Владимира Гнатишина и ООО «Нико Авто Холдинг (Украина)» Ивана Николайчука и офшора «Нико Холдинг Энд Инвестмент Лимитед» (Кипр).

Гнатишин ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Киевская фирма «Еврокар» принадлежит Олегу Боярину, который также владеет закарпатским заводом крупноузловой сборки ЧАО «Еврокар», а также ООО «Еврокар Сервис», ООО «Автоцентр Киев», ЧАО «Атолл Холдинг» и другими автомобильными фирмами.

Всего с 2009 года победитель получил подрядов преимущественно в полиции на 479,80 млн гривень.

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