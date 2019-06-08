NASA успешно испытало «марсианский вертолет»

Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки (NASA) провела успешное испытание вертолета, который в будущем планируют отправить на Марс.

Об этом говорится в сообщении Научно-исследовательского центра ведомства, передает Общественное.

«Летучий проект Марсианского вертолета NASA успешно прошел несколько тестов», – говорится в сообщении.

Так, согласно информации, вертолет планируют отправить на Марс вместе с марсоходом в июле следующего года. А на самом Марсе его прибытия ожидают 18 февраля 2021 года.

В NASA отметили, что сам вертолет весит около двух килограммов.

Несмотря на то что в него не встроены никакие научные инструменты, на нем все же установлена камера, благодаря которой он сможет делать высококачественные цветные снимки на Марсе и передавать их на Землю.

Напомним, ученые-геофизики из Чикагского университета провели исследование на основе космических снимков и установили, что реки на Марсе были гораздо глубже и высохли гораздо позже, чем считалось ранее.

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