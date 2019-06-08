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Новости » События 8 июня, 2019, 18:54
На одном из курортов Херсонщины «заминировали» несколько объектов

На Херсонщине в курортном Геническе полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов.

Об этом сообщает Укринформ.

«В 09:48 в дежурную часть областного главка полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что на электронный адрес управления поступило письмо с информацией о минировании ряда объектов в Геническе. Для проверки по указанным адресам выехали специалисты взрыво-технической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативная группа районного отделения полиции и представители других экстренных служб», – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители эвакуировали около 700 человек и 75 транспортных средств, которые находились у указанных объектов. Охрану публичного порядка обеспечивают 60 правоохранителей.

Полиция Херсонщины обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, в Киеве «заминировали» крупные торговые центры, детсады и больницы.
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заминированиеГеническХерсонская областьновости Украины
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2019-06-08 22:17 :32