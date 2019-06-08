На харьковском рынке «Барабашово» произошли столкновения – восемь пострадавших

В Харькове на рынке «Барабашово» произошли столкновения, в результате которых восемь человек получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

«Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения имущественного спора между предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию», – говорится в сообщении.

Администрация рынка заявляет, что столкновения произошли между представителями «Национального корпуса», которые захватили магазин предпринимателя-ветерана АТО.

В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе телеоператор местного канала.

На месте происшествия работали около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харькове свалили бюст маршала Жукова.

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