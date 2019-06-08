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Новости » События 8 июня, 2019, 23:05
MezhyhiryaFest: назван победитель журналистских расследований

Расследование о хищениях в оборонном секторе Украины Bihus.Info «Армия! Друзья! Бабки!» получило главную премию конкурса журналистских расследований от MezhyhiryaFest. Автор материала – Леся Иванова.

Об этом сообщает Общественное.

В этом году подали 57 работ на конкурс, оценивали работы девять членов жюри, в финал вышли четыре работы.

Главная премия – тысяча евро. Деньги собрали ассоциация журналистов-расследователей  из Дании.

MezhyhiryaFest – международный фестиваль для журналистов-расследователей, который уже шестой раз проходит в Межигорье – бывшей резиденции Виктора Януковича. Тема этого года - Journalism VS Activism.
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2019-06-09 01:50 :10