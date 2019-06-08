Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы создала комитет по вопросам безопасности

Межпарламентская ассамблея Верховной Рады Украины, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши (МПА) создала комитет по вопросам безопасности.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на брифинге, который он провел вместе и председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и маршалком Сената Польши Станиславом Карчевским, передает Радио Свобода.

Совместный брифинг состоялся в рамках Х сессии МПА «Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе», которая проходит 7-8 июня 2019 года в Киеве.

Председатель Верховной Рады сообщил, что на сессии МПА было объявлено о создании дополнительного, четвертого, комитета в структуре Межпарламентской ассамблеи Литва-Польша-Украина – комитета по вопросам безопасности.

«Мы согласовали, что координация наших действий по вопросам безопасности является важной и актуальной, поскольку гибридные вызовы, которые стоят перед нашими странами в обороне от российской агрессии, являются схожими и общими: в частности, это информационная безопасность, это кибербезопасность, энергетическая безопасность, гуманитарная безопасность», – сказал он.

Парубий подчеркнул, что безопасность в сегодняшнем мире – это не только оружие и танки. Это очень широкий спектр вопросов.

«Поэтому мы стали инициаторами подписания заявления от парламентов стран нашего региона против «Северного потока-2», – напомнил он.

Председатель Верховной Рады также отметил, что на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 – стратегии плана Украины на пути к ЕС.

Спикер отметил, что на этой сессии МПА было также принято решение об увеличении парламентариев от каждой страны до 12 депутатов.

От имени парламентов трех стран также была отмечена необходимость продления и увеличения санкций против России и солидарности на евроинтеграционном направлении развития Украины.

Со своей стороны Викторас Пранцкетис напомнил, что два дня назад Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар в 1944 году и вручил Парубию текст документа. Пранцкетис подчеркнул, что это является продолжением последовательной политики поддержки Украины Литовской Республикой и важным заявлением в контексте российской агрессии.

А Станислав Карчевский отметил, что в этом году Польша празднует 20-летие членства в НАТО, также 15-летие членства в ЕС. В этом контексте он заявил о полной готовности делиться с Украиной опытом, связанным со вступлением в эти организации, а также поблагодарил Украину и Литву за совместную декларацию и критическую оценку «Северного потока-2».

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