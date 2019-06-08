Кива пошел в «За життя» «укреплять украинскую позицию»

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сложил полномочия председателя партии и ушел в блок «Оппозиционная платформа – За життя» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Об этом сообщает Общественное.

«Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд 5 июня. На съезде избран новый председатель партии – Сергей Чередниченко», – говорится в сообщении.

Также в политсиле привели слова Кивы, почему он решил присоединиться к «мощной прогрессивной команде» «Оппозиционной платформы».

«Самое главное – это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину. Вместе мы сможем обеспечить качественную профессиональную работу. Наши политические взгляды совпадают, и мы намерены и дальше бороться за социальную справедливость и защищать людей – уже в парламенте», – сказал он.

Сам Кива на странице в Facebook отметил, что он не покинул партию, а был единогласно делегирован ее съездом «для укрепления украинской позиции».

Он добавил, что своей главной задачей в «Оппозиционной платформе» видит мирные переговоры и переговоры о возвращении военнопленных.

Напомним, в ноябре 2018 года СПУ выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом на президентских выборах. По результатам голосования на выборах президента, за него отдали свои голоса 5869 украинцев.

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