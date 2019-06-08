Кляну, что в 1996 году не удалось сделать шаг, который бы обновил правоохранительные органы, – Безсмертный

Изменения в сфере правоохранительных органов могли иметь старт в 1996 году, когда было предложение изменить милицию на полицию. Впрочем, этого не произошло. А потому сейчас Украина не имеет первоклассные полицейские кадры, свободно наемное кадровое обеспечение.

Об этом говорится в программе «Народ против» на телеканале ZIK.

«С 1991 года все прекрасно понимали, что Украине нужно отказываться от милиции и вводить полицию. Мы долго не знали, как различить участкового милиционера от жандармы», – говорит нардеп и дипломат Роман Безсмертный.

Он обращает внимание на недавние события вокруг полицейских в Переяслав-Хмельницком.

«Боевая подготовка полицейского и режим оружия. Обратите внимание, откуда берется желание «шмалять» по банкам в населенном пункте. Вопрос оружия до сих пор не решен», – подчеркивает Роман Безсмертный.

Дипломат убежден, что необходим переход от милиции к полиции должен был бы произойти набагто ранее.

«На самом деле этот вопрос подняли еще в 1996 году. Его можно было спокойно рассмотреть, аттестовать кадры, а не разгонять их. Надо было делать изменения», – считает нардеп.

Роман Безсмертный объясняет, изменив милицию на полицию в 1996 году, сейчас Украина имела бы первоклассные кадры в правоохранительных органах.

«Впрочем, уперлись в проклятый различения: полиция и милиция. Одни, будто-то, народные, другие – жандармы. Я до сих пор кляну нас всех за то, что в 1996 году не сделали шаг, который имел бы сейчас первоклассные полицейские кадры. Потому что полицейский, государственный чиновник – это школа. То, что имеем сейчас – свободно наемное кадровое обеспечение», – добавляет дипломат.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей погибшего пятилетнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские.

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