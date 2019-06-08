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Новости » Политика 8 июня, 2019, 19:11
Гриценко думает об объединении с Саакашвили

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили «Рух нових сил» для совместного участия политсил на досрочных парламентских выборах.

Об этом Гриценко заявил 8 июня, передает Украинская правда.

«Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями – «Народный контроль» (Дмитрий Добродомов), «Родная Страна» (Николай Томенко) и «Европейская партия Украины (Николай Катеринчук). Многие из вас... предлагают нам объединиться с партией «Рух Нових Сил» Михеила Саакашвили», – отметил Гриценко.

Он напомнил, что «Гражданская позиция» и РНС «были в тесном сотрудничестве на президентских выборах».

«Уверен, что в РНС через сжатые сроки могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе.... Хочу выступить с инициативой – объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей», – заявил Гриценко.

Съезд партии Гражданская позиция назначен на 10 июня.

Напомним, Рахманин присоединился к команде «Голоса» Вакарчука.

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