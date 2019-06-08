ГПСУ задержала семерых иностранцев, которые пытались попасть в ЕС через Украину

Вчера, 7 июня, сотрудники Госпогранслужбы на Буковине и Львовщине поймали семерых иностранцев, которые планировали незаконно попасть в страны ЕС через Украину. Задержанные оказались камерунцами, суданцами, турками и русским.

Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

Двух граждан Камеруна остановили пограничники Черновицкого отряда. О появлении в пограничье лиц африканской внешности охранникам границы сообщили жители Красноильска. Мужчины двигались в сторону украинско-румынской границы.

Группа реагирования, которая сразу выехала на место, «путешественников» задержала. Иностранцы не имели при себе документов, удостоверяющих личность, а также не смогли объяснить цель своего пребывания в контролируемом пограничном районе. В дальнейшем пограничники выяснили, что иностранцы являются гражданами Камеруна. Они планировали незаконно попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий проживания.

Еще троих иностранцев задержали на Львовщине пограничники Мостиского отряда. Когда проверяли на контрольном посту одну из машин, пограничный наряд, кроме водителя – гражданина Украины, обнаружил в автомобиле еще трех мужчин. Двое из пассажиров оказались гражданами Судана. Они имели при себе временный вид на жительство в Украине, третий документов не имел. Сначала он пытался выдавать себя за гражданина Украины, однако впоследствии выяснилось: он является гражданином России. Также пограничники установили, что «путешественники» планировали автомобилем подъехать как можно ближе к границе, а затем незаконно пересечь ее и попасть в соседнюю Польшу.

Кроме того, пограничники Мостиского отряда задержали двух граждан Турции. Один из них попытался использовать поддельный документ, чтобы пересечь границу на поезде «Львов-Вроцлав». Другой следовал в Польшу пешком, минуя пункты пропуска.

«Все задержанные иностранцы привлечены к административной ответственности. Сейчас продолжаются дальнейшие фильтрационные меры», – говорится в сообщении.

Напомним, что обустройство государственной границы между Украиной и Россией – так называемый проект Стена – будет завершен до 2021 года.

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