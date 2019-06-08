ГБР проверяет законность строительства на территории военного городка во Львове

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделки документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, что причинило существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ИА ZIK сообщила прессслужба ГБР.

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны Украины, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий. Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1, по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет свыше 45 миллионов гривень.

В ходе досудебного расследования данного уголовного производства по постановлению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на нем каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и любым третьим лицам.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, ГБР занялось делом об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком как только выяснилось, что к этому могут быть причастны правоохранители.

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