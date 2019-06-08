Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев

Министры внутренних дел стран ЕС договорились об ужесточении правил депортации просителей убежища, которым отказали.

В дальнейшем минимальный срок содержания в депортационной тюрьме составит три месяца, решили министры во время встречи в Люксембурге, передает DW.

Эта мера призвана предотвратить попытку искателей убежища, которым уже отказали, спрятаться или переехать в другую страну ЕС. Предусматривается также возможность выдворения таких мигрантов в «любую безопасную третью страну». Эти планы должен утвердить Европарламент.

Сейчас попытки депортировать просителей убежища, которым отказали, часто заканчиваются неудачей из-за отсутствия у беженцев документов страны происхождения, невозможности установить гражданство мигрантов или несогласие страны происхождения на их реадмиссии.

По решению глав МВД стран ЕС, основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза побега или попытки мигранта предотвратить его выдворение. Еще одним основанием в дальнейшем будет «угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности».

Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме составит 6 месяцев, в исключительных случаях может быть продлен до года. Несовершеннолетние или семьи с несовершеннолетними детьми будут помещаться в депортационные тюрьмы только в случае крайней необходимости.

Напомним, что в Нидерландах министр по делам соискателей убежища Марк Харберс уволился из-за «мутной» статистики относительно беженцев.

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