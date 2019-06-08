Это политическое детство, – нардеп Рыбчинский о заявления Зеленского относительно обстрелов РФ

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского о потере контроля России над наемниками – это политическое детство.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Евгений Рыбчинский.

По его словам, он был бы счастлив, если бы Россия потеряла контроль над оккупированными территориями. Относительно заявления Зеленского, то по его мнению, Зеленского могли неправильно проинформировать, и это очень обидно.

«Если так произошло, то кто мог такое сделать, когда мы до сих пор не отпустили ни Грицака, ни Полторака. Они до сих пор остаются головами своих институтов. Если они так информируют, то значит они виноваты в том. Если они его не информируют, и он это заявляет, то они также виновны. Но это не снимает ответственности с Президента. Делать такие заявления – это, мягко говоря, политическое детство», – убежден г-н Рыбчинский.

Народный избранник считает, что в данном случае Зеленский лучше бы молчал, чем заявлять такое. В то же время он предполагает, что это может быть какая-то общая игра всех ведомств, чтобы дискредитировать действующего Президента.

Ведущая отметила, что даже если кто-то неправильно проинформировал Зеленского, то разве он не жил в стране и не знает, кто кого контролирует. В ответ гость сказал, что тогда надо рассматривать версию, что это какая-то игра, которая имеет целью.

«Тогда что она преследует? Введение в Минский процесс кого-то? Сурков зашел в процесс перед Ілловайськом. Всегда запад России в любой переговорный процесс – это его срыв», – отметил Евгений Рыбчинский.

Напомним, Владимир Зеленский неоднозначно отреагировал на обстрелы артиллерией со стороны боевиков, которые произошли минувшей ночью. В частности, он заявил, что «Россия потеряла контроль над наемниками».

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