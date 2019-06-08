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Новости » Политика 8 июня, 2019, 19:26
Депутат от БПП присоединился к партии Смешко

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко присоединился к партии «Сила людей» Игоря Смешко.

Об этом сообщает Общественное.

Ранее Смешко объявил первую «десятку» из списка его партии. Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба Смешко.

Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 года по март 2015-го возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял шестое место.
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Вадим ДенисенковыборыИгорь Смешконовости Украиныновости политики
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2019-06-08 22:17 :14