«Давайте забудем сериалы»: Вакарчук «небольшим концертом» в Киеве начал поход в Раду

В субботу, 8 июня, лидер новосозданной партии «Голос» и фронтмен легендарной рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук возле Национального музея истории, что на Старокиевской горе в Киеве, презентовал собственную партию.

Об этом сообщает корреспондент ZIK.UA с места события.

«Давайте забудем сериалы, давайте займемся серьезной политикой», - отметил Святослав Вакарчук и сказал, что произошедшее - «небольшой концерт».

«Я лично горжусь людьми, которые есть в списке. Такого списка нет ни у кого», – сказал Святослав Вакарчук, отметив, что многие, кто есть в списке, имеет западное образование.

Отвечая на вопрос корреспондента Украинской правды Романа Кравца, он отметил, что не считает концерт подкупом избирателей.

«Мы не собираемся агитировать избирателей на своих концертах», – ответил Вакарчук, отметив, что «каждая наша песня – это крик души».

Кроме того, он подчеркнул, что пока не планирует объединяться с другими политическими силами, мол, нужно сконцентрироваться на победе.

Также он подчеркнул, что аннексирован Россией Крым является болезненным напоминанием о том, что украинцам следует более последовательно относиться к собственной национальной политики.

Напомним, ранее, 8 июня, стало известно, что первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели» и автор программы «Игра в классику» на телеканале ZIK Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука «Голос».

«Для меня это – огромная честь», – отметил Вакарчук на Старокиевской горе и пообещал никогда не подвести журналиста с таким реноме.

Также ранее стало известно, что о своих намерениях баллотироваться от «Голоса» заявил шоумен Сергей Притула.

Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня, на внеочередных выборах в Верховную Раду может победить партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% избирателей среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Также 5% проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа – «За жизнь» – 10,7%, «Европейская Солидарность» – 7,8%, «Батькивщина» – 6,9% и партия «Голос» – 5,6%.

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