Чубаров: На выборах в Верховную Раду крымские татары будут представлены в 4-5 партиях

Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, информирует Общественное телевидение.

«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу лишь, что наших представителей нет в списках «Оппозиционной платформы», а в «Батькивщине» – нет крымских татар, но есть представители Крыма – это нас устраивает», – сказал Чубаров.

Сам Чубаров идет в парламент в списке партии «Сила и честь» Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной Рады Чубаров входит во фракцию БПП.

Напомним, партия «Сила и честь» Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

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