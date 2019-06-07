Завтра состоится «Велозаезд по Львову»

В субботу, 8 июня, состоится спортивное мероприятие «Велозаезд по Львову». Велосипедный пробег проводится в целях популяризации велосипедного движения и здорового образа жизни.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Заезд будет проходить одновременно в семи городах Украины: Винница, Одесса, Полтава, Львов, Харьков, Днепр и Киев.

Велосипедный пробег пройдет с 12.00 до 15.00, по маршруту: ул. Т. Шевченко – ул. Свободы – просп. В. Чорновола – ул. В. Липинского – ул. Б. Хмельницкого – рынок «Галицкий Перекресток» – ул. Б. Хмельницкого – ул. В. Липинского – просп. В. Черновола просп. Свободы – просп. Т. Шевченко.

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