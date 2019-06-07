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Новости » Общество 7 июня, 2019, 23:04
Завтра ни одной из областей Украины не избежать гроз

Украинский гидрометцентр предупреждает о грозе во всех областях Украины 8 июня.

«8 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду», – заявил в Укргидрометцентре.

В западных областях ожидают от 24 до 29 градусов тепла, от 26 до 31 градуса – на юге, на севере и в центре Украины, от 28 до 31 градуса – на востоке. В Киеве прогнозируют 28-30 градусов тепла и слабый дождь с грозой.

 
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