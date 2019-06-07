Задержки с печатью избирательных бюллетеней не будет, – ЦИК

Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому Центральная избирательная комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает гражданская сеть «Опора».

Комментируя указ, Радченко отметил, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».

Он заверил, что препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур пока не существует, потому заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.

Чиновник отметил, что положительные изменения были достигнуты усилиями многих министерств и ведомств.

«Мы получили убедительные сообщения и от Минэкономразвития, и от Министерства финансов, что в Украине существует единое полиграфическое предприятие, а именно полиграфкомбинат «Украина», которое способно технически изготовить бюллетени и обеспечить их передачу в окружные избирательные комиссии», – пояснил Радченко.

Заместитель председателя Центризбиркома отметил, что тендеры, которые из-за отсутствия конкуренции будут проводить по переговорной процедуре, отвечают закону «О публичных закупках».

«Переговорная процедура не такая длительная, именно поэтому мы имеем время, чтобы должным образом подготовиться, принять на заседаниях, как того требует закон, постановление о форме и содержании избирательного бюллетеня, для того, чтобы определить цвет, успеть сделать всю защиту, успеть сделать весь внешний вид», – рассказал Радченко.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.

«Я подчеркиваю, что есть еще целый ряд печатной продукции, которая будет использоваться и должна использоваться согласно закона «О выборах народных депутатов», как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», – пояснил заместитель председателя ЦИК.

Речь идет, например, про плакаты партий, которые должны быть размещены на участках, бланки протоколов участковых и окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов и итогов голосования.

Также, по словам Радченко, приказ Минэкономразвития «решает проблему частично и временно», в частности, потому что распространяется только на внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года.

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