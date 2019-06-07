За неделю во въезде в Украину отказали 230 россиянам

За последнюю неделю количество россиян, которым отказали во въезде в Украину, выросло на 230 человек.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

«В пропуске через государственную границу было отказано 3630 гражданам Российской Федерации», – сообщил Демченко.

По его словам, количество отказов за неделю увеличилось на 230 человек.

Напомним, с начала года в Украину не пустили более 3 тысяч россиян.

Также с начала проведения операции «Мигрант» правоохранители привлекли к ответственности более 3 тысяч нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере.

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