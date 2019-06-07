Юниорская сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в полуфинал Чемпионата мира

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки до 20 лет) пробилась в полуфинал чемпионата мира-2019, который проходит в Польше.

В 1/4 финала юношеского мирового первенства сборная Украины в городе Лодзь нанесла поражение команде Колумбии – 1:0, сообщает Укринформ.

Успех «сине-желтым» принес гол форварда «Мариуполя» Данила Сикан, который на 11-й минуте воспользовался ошибкой защитников и голкипера южноамериканцев и с близкого расстояния хладнокровно закатил мяч в ворота.

Колумбийцы доигрывали матч в меньшинстве – на 86-й минуте за грубую игру красную карточку получил Хоан Карбонеро.

За путевку в финал мирового первенства юношеская сборная украины 11 июня в Гдыне встретится с победителем другого сегодняшнего противостояния Италия – Мали.

Еще два матча 1/4 финала пройдут 8 июня: США – Эквадор (Гдыня), Республика Корея – Сенегал (Бельско-Бяла).

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата «сине-желтые» победили своих сверстников из США (2:1) и Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1), а в 1/8 финала разгромили сборную Панамы (4:1).

Чемпионат мира (U20) пройдет до 15 июня.

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