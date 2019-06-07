Все приказы на Донбассе отдают российские офицеры: Порошенко предлагает «ликбез» для Зеленского

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что разведка должна проинформировать руководство государства о том, что на оккупированном Донбассе на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил РФ.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Facebook.

По его словам, украинцы услышали очень опасное заявление о том, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории

«Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию для того, чтобы легитимизировать оккупацию», – сказал Порошенко.

«Я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации», – заявил бывший президент.

Он подчеркнул, что ответственность за смерть двух украинских военных, которые погибли в течение последних 24 часов, и шестерых раненых, несет РФ и приказ отдавали российские командиры.

«Надеюсь, что это не так, когда мы услышали в инаугурационной речи президента призыв прекращать стрелять, оказывается, он содержал смысл прекратить стрелять в ответ. Мы категорически этого не приемлем!», – сказал Порошенко

Он добавил, что Вооруженные Силы должны защищать Украину.

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