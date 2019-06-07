Выступление Гройсмана на съезде «Украинской стратегии»: Хочу, чтобы каждый в Украине смог себя реализовать

В Украине проживает множество талантливых людей, развивается много креативных индустрий. Кроме того, имеем естественные преимущества в сравнении со странами, в которых индекс качества жизни гораздо выше. Это главная несправедливость, которую надо исправить. Каждый в стране должен иметь возможность реализовать себя: от детей – до пенсионеров. Украинцы не должны ехать в другие страны на поиски лучшей доли.

Об этом во время съезда партии «Украинская стратегия», которое транслировал телеканал ZIK, заявил Владимир Гройсман.

«Я чувствую ответственность за нашу страну. Только мы можем делать изменения, ощутимые для каждого», – комментирует Владимир Гройсман.

Лидер партии «Украинская стратегия» объясняет, почему решил создать свою политическую силу.

«Я сказал себе, что больше не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой тратил много времени для того, чтобы преодолевать препятствия, преграды, разделяющие от изменений. Поэтому решил сформировать настоящую команду украинской стратегии. Важнейшими будут изменения, которые хотят почувствовать люди», – отмечает Гройсман.

Он подчеркивает: в партии будут люди, которые глубоко понимают проблемы государства.

«Я сформировал команду не просто политиков, которые могут рассказывать как все плохо и должно быть что-то лучше. А команду людей, которые глубоко понимают, в чем проблемы государства, как их надо быстро решать. Я создал команду, которая способна принимать решения и их воплощать в жизнь. Я убежден, что можем преодолеть все вызовы», – отмечает Гройсман.

Лидер партии «Украинская стратегия» убежден, что наше государство – это не просто место на карте.

«Будучи на посту премьер-министра Украины, я понял, какие задачи ждут в будущем. С первого дня для меня Украина никогда не была просто местом на карте, это действительно 45 миллионов прекрасных людей с прекрасными возможностями», – подчеркивает Гройсман.

Лидер партии «Украинская стратегия» считает, что следует сделать все возможное, чтобы каждый в государстве мог себя реализовать: от детей, до пенсионеров.

«Три года дали возможность не отворачиваться от конфликтов, а понять их суть, определить, как решить. Наша задача не в том, чтобы решать проблемы, мы должны сделать так, чтобы они не возникали в будущем», – говорит Гройсман.

Лидер партии «Украинская стратегия» подчеркивает, что наше государство имеет все возможности стать примером успеха в современной Европе.

«У нас есть множество талантливых людей, много креативных индустрий, природные преимущества по сравнению со странами, в которых индекс качества проживания намного выше. Это главная несправедливость. Мы должны дать совершенно четкий ответ на то, как преодолевать вызовы, как будем строить страну, в которой каждый реализует себя и не должен ехать в другие края искать судьбу», – добавляет Гройсман.

Напомним, политолог Тарас Чорновил считает, что Владимир Гройсман пойдет на выборы вместе с Арсением Яценюком.

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