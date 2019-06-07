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Новости » Мир 7 июня, 2019, 0:49
Великобритания предложила РФ вести себя повежливее

Отношения между Великобританией и РФ улучшатся только при условии, что Москва изменит свое поведение.

Об этом заявляет пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Al Arabia.

«Мы можем иметь иные отношения, только если РФ изменит свое поведение, заявила пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй», – говорится в сообщении.

При этом отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, спланированное в Москве, было названо «пренебрежительным актом».
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РоссияВеликобританияновости мираТереза Мэйдело Скрипач
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