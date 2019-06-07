Вакарчук возглавит список своей партии

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии «Голос», а вот другие люди в нем приятно удивят.
Об этом сообщает Украинская правда.
«По многомандатному округу – увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле», – говорит Вакарчук.
Лидер «Голоса» заверил, что старых лиц в списке партии не будет.
«Другие номера (кроме первого в списке, – ред.) еще не решены. Это именно сейчас происходит. Я буду первым номером в списке», – сказал он.
Также певец-политик отметил, что поддерживает идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, которые работали во власти.
«Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом избавляться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно», – говорит он.
В то же время Вакарчук высказался за существенное сокращение административного аппарата.
«Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такая: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты», – предлагает музыкант.
По его словам, партия «Голос» готова принимать участие в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы.
«Партия «Голос», понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые вполне разделяют наши принципы», – сказал Вакарчук.
Он заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор – это Европа, которые будут защищать олигархов, не поддерживают правило «закон – один для всех» и не хотят делать власть подотчетной народу.
«Относительно остального – можно договариваться», – сказал лидер «Голоса».
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