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Новости » Мир 7 июня, 2019, 18:33
В Венгрии теперь скандал с Румынией: произошли столкновения на военном кладбище

Посла Румынии в Будапеште вызвали в МИД Венгрии за инцидент в румынской коммуне Валя-Узулуй, однако тот отказался от визита в внешнеполитического ведомства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяр, сообщает Европейская правда со ссылкой на Origo.

В конце апреля местная власть сформировала румынский участок для мемориала на венгерском военном кладбище, где покоятся погибшие во Второй мировой войне. 6 июня сотни румын прибыли на кладбище для участия в освящении памятника. Местные венгры пытались предотвратить эту цепь жизни, но румынские участники проникли насильно.

Венгерская власть говорит, что в результате столкновений 3-4 человека получили ранения, а полиция пассивно за этим наблюдала.

По словам Мадьяра, румынские экстремисты разрушили ряд надгробий на могилах венгров.

«Румыния получила ноту протеста в связи с инцидентом. Посла Румынии в Будапеште вызвали в министерство, однако он отказался от диалога, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатии», – сказал заместитель министра.

По его словам, Будапешт ожидает объяснений от румынского правительства и тщательного расследования ситуации.

 
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2019-06-07 19:06 :37