В Украине внедряются высокие стандарты строительства и сотрудничества с международными партнерами

«Дни FIDIK в Украине» стали знаковым событием для тех, кто исповедует принципы высокого качества в строительной отрасли Украины. Ведущих экспертов собрали для подписания меморандума с мировой организацией, которая занимает первое место в топ-10.

Виктор Лещинский, председатель НЕБАУ (Национальный экспертно-строительный альянс Украины) и Яна Щигурова, президент АИК (Ассоциация инженеров-консультантов Украины) считают, что объединившись, общественно-профессиональные союзы и представители образования могут осуществить самые амбициозные проекты в стране.

Андрей Мастер, заместитель председателя Счетной палаты Украины поддержал НЕБАУ: «Реконструкцию государства надо начинать с международными стандартами».

Петр Куликов, ректор КНУСА, убежден, что Украина может вернуть себе место среди наиболее развитый промышленный и аграрных государств Европы и мира. Что для этого надо? «Реконструировать все, что отжило свой век на основе современных технологий. Все необходимые ресурсы в стране есть. И интеллектуальные – также. Мы ничем не уступаем России!».

НЕБАУ продолжила день ярким и насыщенным образовательным мероприятием: семинаром из цикла общенациональной программы, которая воплощает свой счет уже полтора года.

Виктор Лещинский напомнил, что ведущие эксперты и ученые НЕБАУ объехали уже 11 регионов Украины. Они принесли новые знания, а также побудили строителей, проектировщиков, архитекторов и инвесторов – постоянно учиться. Только так можно достичь высокого качества проектов и новостроек.

Юлия Головатюк-Унгуряну, директор государственного учреждения «Фонд энергоэффективности», особо отметила программы термомодернизации, которые предлагает осваивать НЕБАУ. Все новостройки должны быть энергоэкономными!

Виктор Лещинский заявил: «Отныне офис НЕБАУ открытый ежемесячно для тех, кто хочет учиться практически – на слабых проектах, работа над ошибками – самый лучший тренинг!».

Семинары будут проходить в Киеве, с приглашением лучших экспертов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.