В столичном культурном центре «Кинотеатр Киев» заявили о силовом захвате здания

Директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о силовом захвате здания учреждения.

Об этом сообщает Детектор медиа.

В комментарии Бондаренко заявила, что здание кинотеатра захватили «титушки» и представители коммунального предприятия «Киевкинофильм», требующие освободить помещение для нового арендатора. Директор говорит, что они выгоняют посетителей, сотрудников кинотеатра и толкнули бухгалтера. Работники Культурного центра «Кинотеатр Киев»« вызвали полицию.

«В кинотеатре сейчас происходит рейдерский захват. Приехали титушки вместе с Киевкино. Ломают двери, выгоняют нас из кабинетов. Мы должны показывать мультик детям-сиротам, но их не пускают в зал. Я не понимаю, что происходит. Они доказывают, что они правы, хотя у нас дело в суде – 18 июня состоится суд, до суда они не имеют права этого делать. Мало того, они сюда залезли без предупреждения. Если суд докажет, то у нас аренда помещения будет продолжаться до 29 года.

Ломают двери, окна. Главного бухгалтера толкнули, сейчас она дает показания полиции», – сказала она.

В свою очередь кординатор национальных и международных проектов КП «Киевкинофильм» Елена Бабий рассказала, что представители предприятия сейчас проводят в помещении кинотеатра инвентаризацию, по окончанию которой все вернётся на свои рабочие места.

«Не происходит никакого рейдерского захвата, эта информация не соответствует действительности. Недавно, как вы знаете, приказом Департамента коммунальной собственности нежилое помещение кинотеатра«Киев» передали на баланс коммунальному предприятию «Киевкинофильм». Мы является балансодержателем этого помещения и отвечаем за имущество, которое в нем находится. Сейчас происходит инвентаризация имущества помещения с участием членов инвентаризационной комиссии, в которую входят и представители Департамента коммунальной собственности, и КП «Киевкинофильм», и компании «Синема сити», которая выиграла открытый конкурс на аренду.

К инвентаризации не допускаются посторонние лица, в том числе и сотрудники бывшего арендатора. Нам помогает муниципальная охрана, которую выделил город. Как только все будет закончено, кинотеатр возобновит свою работу в обычном режиме, то есть никто не собирается препятствовать работе Культурного центра», – сказала она.

В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве журналистам подтвердили, что в 10.45 правоохранители получили вызов о ситуации в кинотеатре «Киев», на место происшествия выехали патрули, однако он них информация еще не поступила. В полиции пообещали предоставить комментарий позже.

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