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Новости » Мир 7 июня, 2019, 17:06
В Швейцарии разоблачили агента РФ, который причастен к атаке на WADA, – СМИ

В 2018 году швейцарские специальные службы узнали, что в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимал участие российский шпион Сергей Жолтиков, который работал вице-консулом в генконсульстве России во французском Марселе.

Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники, передает Громадське..

По версии швейцарских правоохранителей, Жолтиков был членом мобильной группы русской разведки и поддерживал связь с арестованными шпионами Алексеем Моренцем и Евгением Серебряковым, которые были членами подразделения российской внешней разведки 261165, которая занимается военным кибершпионажем.

В сентябре 2016 года они втроем были в отеле в Лозанне, где тогда остановились участники конференции WADA, на которой был обнародован отчет Ричарда Макларена о российском допинге. По мнению швейцарских спецслужб, тогда Жолтиков отвечал за логистику и безопасность Серебрякова и Моренца, которые использовали Wi-Fi-сеть отеля для похищения неустановленной информации.

Французская разведка следила за Жолтиковым и передала сведения о нем Швейцарии, но организатор кибератаки покинул Швейцарию в октябре 2018 года, вскоре после атаки.

Напомним, в апреле 2018 года из Нидерландов выслали 4 агентов российского ГРУ, которые пытались осуществить хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Это IT-специалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также двое людей, которые осуществляли оперативное сопровождение Олег Сотников и Алексей Минин.

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2019-06-07 19:08 :30