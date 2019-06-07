В правительстве жалуются, что «Нафтогаз» работает без финплана, и говорят, что цены на газ должны упасть

В правительстве пожаловались на то, что на протяжении последних лет НАК «Нафтогаз Украины» не утверждает финансовый план, так и работая без финансового документа. Вместе с тем, чиновники заявили, что цены на газ должны снизиться, и назвали необходимое для этого условие.

Трансляцию часа вопросов к правительству в ВРУ ведет телеканал ZIK.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, отвечая на вопросы народных депутатов относительно деятельности НАК «Нафтогаз Украины» признал, что на протяжении последних лет ситуация вокруг «Нафтогаза» достаточно непростая.

«Думаю, что благодаря, прежде всего, решением правительства, начиная с 2016 года, «Нафтогаз» стал прибыльной компанией. Если проанализировать эффективность использования финансовых ресурсов НАК «Нафтогаз Украины» и вопрос о дефиците финансовых ресурсов на закупку газа в период самой низкой цены, я думаю, что это прежде всего вопрос к креативному менеджменту «Нафтогаза», который возглавляет компанию более пяти лет. Компания прибыльная, где финансы?» – поинтересовался Владимир Кистион.

Чиновник обратил внимание на то, что на содержание аппарата финансовые расходы с 2016 года увеличились в десять раз.

«Если было 800 млн грн, то только на аппарат управления в виде заработной платы расходуется более 3,5 млрд грн», – сообщил Владимир Кистион.

Он отметил, что на протяжении последних лет НАК «Нафтогаз Украины» не утверждает финансовый план, работая без финансового документа.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что цена на газ для населения может снизиться на 700-800 грн за тысячу кубометров.

«Премьер-министр не один раз говорил о том, что цены, которые определяет НАК «Нафтогаз», не соответствуют рыночным. На последнем заседании КМУ мы внесли изменения в 293-е постановление, где поставили соответствующие индикаторы, по которым «Нафтогаз Украины» должен реализовать газ населению. За выполнение этих индикаторов цена на газ изменится к уменьшению примерно на 700-800 грн», – сказал министр.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявлял, что уже в июне «Нафтогаз» должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6 299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должен быть на 800-900 грн меньше.

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