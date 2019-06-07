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Новости » События 7 июня, 2019, 23:29
В Конотопе полицейское авто на переходе сбило мальчика

В городе Конотоп, Сумской области, водитель, который работает в отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь полиции Наталья Науменко.

Как говорится в сообщении, сегодня, 7 июня, около 18.30 в Конотопе водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенсько-Троицкой.

Ребенок госпитализирован. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

 

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2019-06-08 01:03 :22