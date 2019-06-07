В Конотопе машина начальника полиции сбила на переходе ребенка

В центре Конотопа, что на Сумщине, автомобиль начальника полиции города, двигаясь на большой скорости, сбил 10-летнего мальчика.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сейчас идет операция. Вызвали сан авиацию», - говорится в сообщении.

Был лично начальник полиции за рулем, или его водитель, пока не известно.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с проникающими огнестрельными повреждениями головы. По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка. В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.