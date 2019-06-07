Украинская экономика умрет под грузом Донбасса, – журналист

Возвращение Донбасса нужно делать на условиях максимального привлечения международных партнеров. Украинская экономика является слишком слабой для таких расходов.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал журналист Милан Лелич.

Он подчеркнул: сейчас уголь с оккупированных регионов Украины заходит на российскую территорию и оттуда – на свободную часть государства. Поэтому отмена экономической блокады с ОРДЛО действительно могла бы упростить логистику.

«Однако остается вопрос, можем ли делать большие денежные трансферы, понимая, что за них потом могут приобрести оружие и боеприпасы, из которых стреляют по украинским войскам. Это вопрос риторический и очевидный», – подчеркнул Лелич.

Поэтому он убежден: разговоры о возобновлении торговых связей можно начинать только после абсолютного прекращения огня вдоль всей линии разграничения.

«Если оно будет продолжительным, а не многодневным, по крайней мере появится возможность обсуждать эту историю – взвешивать аргументы за и против», – считает журналист.

В то же время политический консультант Петр Охотин добавил: одним из условий украинской стороны может быть восстановление экономических отношений взамен на изменение налоговой политики.

«Тогда платите деньги в Украину, отменяйте национализации», – отметил политический консультант.

Однако, по мнению Лелича, за время оккупации предприятия Донбасса существенно потеряли потенциал. Поэтому даже при заключении таких решений, Украина может получить значительно меньше средств, чем было ранее.

«Не надо забывать, что произошел колоссальный удар по промышленно-техническому потенциалу – заводы остановлены, шахты затоплены, много дорогих станков просто разворовано и распилено на металл. Так что, какой объем средств сможем привлечь – открытый вопрос. Думаю, в разы меньше», – отметил Лелич.

В целом, по мнению экспертов, возвращение Донбасса будет затратной частью украинского бюджета. Поэтому это нужно делать в условиях максимального включения международных партнеров.

«Украинская экономика просто умрет под этим бременем. Она и без того демонстрирует нестабильный рост. Если навесить этот огромный Донбасс в десятки миллиардов, украинская экономика упадет», – подчеркнул Милан Лелич.

Как сообщалось ранее, Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании это будет обсуждаться.

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