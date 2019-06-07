Украина должна как можно скорее ввести рынок електроенергии, – USAID

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что Украина должна своевременно ввести новый рынок электроэнергии. Это позволит еще более повыситьуровень конкуренции в секторе иснизить тарифы.

Такое мнение озвучили на совещании представителей энергетической отрасли «Внедрение в Украине нового ринку электрической энергии. Вызовы и пути решения», сообщает OBOZREVATEL.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Старший экономист по вопросам энергетики USAID Крассимир Канев, оценив степень подготовки ринку к запуску, заявил: уверен в запуске рынка с 1 июля.

«Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать. Провал рынка – невозможен», – подчеркну Канев.

На встрече участники обсудили и вопросы конкуренции в украинском энергетическом секторе. По мнению Канева, заявления о ее отсутствие – неправдивы.

«Рынок сегментирован. В каждом сегменте уже есть конкуренция. Когда начнется импорт, она будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получть опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать», – подчеркнул он.

Канев также отметил, что в будущем цены на электроэнергию упадут. Причина этому – как раз конкуренция.

Касательно сроков введения рынка, представитель USAID подчеркнул: это необходимо делать как можно быстрее.

«Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить, глубоко ошибается. Рынок нужно вводить как можно скорее», – отметил эксперт.

Напомним, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии», который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, он должен заработать с 1 июля. Это является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой государство получит 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в 500 млн евро.

На этой неделе Кабмин принял постановление, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

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